Jessica Athayde arrasada com críticas na estreia como jurada do 'Dança com as Estrelas'

Jessica Athayde regressou à televisão este domingo como jurada do '' (TVI), mas não cativou os seguidores do programa.Nas redes sociais, a atriz, que substitui Alexandra Lencastre no painel , está a ser acusada de não dar uma opinião isenta e fundamentada, acabando por atribuir quase sempre a pontuação máxima aos concorrentes.", ou "" são algumas das críticas deixadas no Instagram da TVI.Recorde-se que a atriz esteve afastada dos ecrãs para se dedicar inteiramente ao filho,, fruto da relação com Diogo Amaral.