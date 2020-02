Jessica Athayde arrasada com críticas na estreia do 'Dança com as Estrelas'

A atriz Jessica Athayde, de 34 anos, reconheceu, no final da gala do ‘Dança com as Estrelas’, não saber que não podia dar pontuações de 9 e 10 a todos os concorrentes, e logo no primeiro programa da 5ª edição."Avisaram-me que não era suposto e que não se fazia, mas, como comecei, continuei na autoestrada dos 9 e dos 10 porque quis motivar os concorrentes", disse a jurada. Jessica reconheceu ainda que a primeira gala do ‘Dança’ não será para considerar."Ser jurada é uma responsabilidade, embora hoje tenha sido uma noite mais leviana e divertida porque não ia sair ninguém", disse, esclarecendo qual será a sua postura no programa: "Não estou em personagem, vou ser eu mesma. O lado do humor é meu.Entretanto, pode correr bem ou correr mal em direto".Sobre o facto de a dança não ser a sua especialidade, a atriz defende-se: "O meu papel aqui é o de dar a minha opinião, mais nada. Se a mão ou o pé estão tortos não me compete avaliar. Não sou formada em dança, não saberei responder".Minutos depois era arrasada na internet pelas suas gaffes no programa.