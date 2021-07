Jessica Athayde arrependida por dedicar tatuagem ao ‘ex’ Atriz tentou fazer uma correção da inscrição feita na zona do ‘bumbum’, mas de pouco valeu até agora.

Jessica Athayde dedicou uma tatuagem a um ex-namorado, mas terminada a relação arrependeu-se. Tentou fazer uma correção da inscrição feita na zona do ‘bumbum’, mas de pouco valeu até agora. "Já a estou a tirar, sem grande resultado." A atriz vai mais longe em relação ao arrependimento e assume a sua quota-parte de culpa em todo o processo. "Lembra-me todos os dias como eu era parva."



Lição aprendida, a beldade da ficção nacional deixou uma mensagem de força a todos aqueles que caíram no mesmo erro. "O melhor conselho que vos posso dar é, se vão tatuar nomes, só mesmo os dos filhos." O desabafo de Jessy, como é tratada pelos fãs, não passou despercebido e contou com muitas reações. Alguns elogiaram a sua coragem em expor este aspeto mais íntimo.

