Jessica Athayde chora morte do cão: "Foi das coisas mais tristes que o meu coração sentiu"

Jessica Athayde está destroçada com a morte do seu cão, Júlio.O animal de estimação que fazia companhia à atriz há vários anos morreu, e o rosto da TVI partilhou a dor que está a sentir.", começou por desabafar Jessica, que realça que o cão esteve com ela "nas horas mais importantes" tanto que não se lembra "de ter uma vida adulta sem ele".", confessou.Jessica disse ainda que lhe custou ir dormir sem ouvir o cão "a roncar" ou a "sapatear pela casa".".Além de Júlio, Jessica Athayde tem mais um cão Bali.Ao longo do tempo, a atriz partilhou vários momentos ternurentos com Júlio, que também conquistou os seguidores, que não hesitaram em deixar centenas mensagens de força à companheira de Diogo Amaral.