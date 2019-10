Jessica Athayde confessa: “Perdi a libido”

01:30

André Filipe Oliveira

A maternidade foi o tema que serviu de mote à estreia de Jessica Athayde, esta quinta-feira, nas manhãs da TVI ao lado de Maria Cerqueira Gomes à frente do ‘Você na TV’. A atriz foi mãe de Oliver, há cerca de quatro meses, e partilhou algumas das suas "dores de cabeça".Destacou a perda do desejo sexual: "As minhas amigas mandavam-me fotos do Diogo [Amaral] e perguntavam-me como resistia. Perdi a libido, não tinha vontade nenhuma [de ter relações sexuais]".Esta limitação, garante, continua a acompanhá-la. "Ainda estou numa fase em que o bebé tem quatro meses e eu ainda só me sinto mãe. Ainda não voltei a sentir-me mulher, bonita e sexy".A par da abordagem deste tema, ainda tabu para muitas mulheres, Jessica recordou ainda a gravidez de Oliver. "Fui uma grávida muito complicada, chata e difícil".