Jessica Athayde confessa que tomou antidepressivos durante a gravidez

Duas semanas após ter sido mãe do pequeno Olivier, Jessica Athayde concedeu uma entrevista exclusiva a Fernanda Serrano para o programa 'A Tarde é Sua'.Numa conversa bastante intimista sobre a experiência da maternidade, a atriz voltou a fazer revelações surpreendentes sobre a suas vivências com o bebé e"Eu não gostei de estar grávida e estava mesmo no limite, muito díficil, e fora de mim durante a gravidez. Fiz uma coisa que muitas mulheres fazem neste país e em todo o lado do mundo: tive de tomar antidepressivos", confessou a artista.Jessica aproveitou ainda a oportunidade para justificar a decisão de não amamentar o filho: "Tomei a decisão de não dar de mamar porque se eu desse eu podia passar o antidepressivo ao meu filho. Há mulheres que o fazem, a criança pode ter uma ressaca depois tenho que andar a desfazer antidepressivos dentro da papa do bebé".Um processo díficil de gerir em que a atriz confessou ter sido o necessário para lidar com as contantes mudanças fisicas e psicologógicas ao longo dos nove meses de gravidez.