Jessica Athayde confirma pedido de casamento

É oficial. A “brincadeira” tornou-se séria e a atriz Jessica Athayde veio a público confirmar: “É mesmo verdade. Pedi o Diogo em casamento”, escreveu na legenda de uma fotografia publicada nas redes sociais, em que mostra alguns legos com uma família composta por um casal, dois meninos, três cães e dois coelhos, bem como a pergunta “vamos envelhecer juntos?”.





Ao fim de oito anos de relação, a atriz surpreendeu o companheiro com a ajuda da unidade hoteleira onde está hospedada com os dois filhos do ator, Mateus, de nove anos (fruto da relação com Vera Kolodzig), e Oliver, de quatro.