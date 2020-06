Jessica Athayde conta como recuperou a forma: "Stress pós-parto e bebé pesado"

A carregar o vídeo ...

Jessica Athayde mostra momento ternurento de Oliver

Jessica Athayde esteve a responder a algumas curiosidades dos seguidores do Instagram e, uma delas, prendia-se com os segredos para estar em tão boa forma física.A atriz de 34 anos não hesitou em responder, mas explicou que não tem feito grande coisa para emagrecer. Aliás, ainda não regressou aos treinos, nem tem tido muitos cuidados com a alimentação. "explicou.Jessica contou ainda que não sabe de que forma vai assinalar o aniversário do filho, a 8 de junho. "Mas não vou dar uma festa", disse, depois de ter ponderado reunir 10 pessoas