Jessica Athayde declarou-se a Diogo Amaral no dia do seu aniversário

"O meu mais velho fez anos ontem! As relações não são perfeitas como mostra o Instagram, todos temos as nossas lutas, mas com muito amor e trabalho de casal temos conseguido ultrapassar os desafios da vida. Não digo vezes suficientes o orgulho que tenho no Diogo, mantém-se focado, forte e saudável, farta-se de ajudar quem precisa sempre de forma discreta, é trabalhador para caraças, calmo porém é homem = imaturo por vezes!", escreveu a atriz, de 37 anos, numa publicação que fez acompanhar de várias fotos com o ator.



"Um pai que não falha e um namorado que ama incondicionalmente todos os meus defeitos, uma fada do lar, aquece-me o pijama de flanela quando chego do teatro (não é qualquer um) e enche-me a vida de corações. Na saúde e na doença sempre, meu velhote, meu melhor amigo e quem eu chamo de família. Love you", rematou a atriz que tem um filho em comum com Diogo Amaral, Oliver, de 4 anos.







Diogo Amaral completou mais um ano de vida, dia 26 de novembro. O ator fez 42 anos e quem não deixou passar esta data em branco foi Jessica Athayde que recorreu às redes sociais para parabenizar o companheiro.Jessica Athayde enalteceu ainda as qualidades do companheiro.