Jessica Athayde deixa recado a Diogo Amaral sobre uma segunda gravidez

09 out 2023 • 16:06

Jessica Athayde, de 37 anos, fez uma partilha no seu Instagram, onde deixou um aviso ao companheiro Diogo Amaral, de 41 anos, com quem tem um filho em comum, Oliver que nasceu em junho de 2019., escreveu a atriz mostrando uma fotografia onde está com uma cara menos agradável quando estava grávida de Oliver. Após o nascimento do filho, a atriz assumiu que não gostou de estar grávida, pois sofreu muito durante essa fase com os enjoos.Rapidamente a caixa de comentários encheu-se., atirou uma seguidora,, escreveu outra cibernauta e, escreveu ainda outra seguidora.