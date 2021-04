Jessica Athayde denuncia assédio sexual nas redes sociais

Com o desabafo de Sofia Arruda sobre assédio sexual , muitas mulheres contaram casos de. Desta vez, foi. A atriz decidiu denunciar asnas suas rede sociais.Este domingo, 25 de abril, Jessica Athayde abriu uma caixa de perguntas para os fãs, no Instagram. Mas, após receber uma mensagem de um seguidor que falou sobre o seu peito, a estrela do 'Príncipio, Meio e Fim', da SIC, expôs as mensagens.foi o comentário que despoletou a denúncia.Jessica Athayde mostrou, ainda, que o agressor já lhe tinha mandado uma mensagem em janeiro, a perguntar quando tinha sido a última vez que tinha tido relações sexuais.A ex-namorada de Diogo Amaral cansou-se de ser atacada e revelou as mensagens.Recorde-se que Carolina Deslandes Barbara Guevara foram algumas das figuras públicas que contaram o seu caso. Já o guionista João Quadros , amigo de Bruno Nogueira, denunciou assédio que assistiu na SIC.