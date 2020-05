Jessica Athayde desabafa sobre noite dramática

a próxima noite seja melhor e traga mais descanso", foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs de Jessica, que partilharam também várias experiências sobre o papel de mãe, encorajando-a.

, começou por escrever a artista, fazendo alusão ao dia anterior, em que o Oliver tinha ficado com o pai., disse ainda, referindo-se a si própria, em tom de brincadeira, descrevendo um episódio com o pequeno Oli."Estado de calamidade", escreveu ainda o rosto da TVI.Jessica Athayde tem estado a cumprir o isolamento social devido ao surto de coronavírus, na companhia do filho, com quem tem desfrutado de vários momentos que não resiste a mostrar aos milhares de seguidores através das redes sociais.Recorde-se que no período de quarentena devido à pandemia,Recentemente, Jessica Athayde fez outro desabafo nas redes sociais, no qual revelou aos fãs que sofre de problemas de ansiedade.