Jessica Athayde desabafa sobre o fim do namoro com Manzarra: "Sofri e chorei"

Na noite desta quinta-feira, dia 11 de junho, Jessica Athayde foi convidada de Filomena Cautela no '5 Para a Meia-Noite'. A atriz foi confrontada pela apresentadora sobre o fim da relação com João Manzarra, que quando esteve no talk show da RTP1 afirmou: "Eu não gosto de falar sobre isso. Mas a Jéssica já falou, pronto. Ela disse que fui eu, mas eu acho por acaso que não fui eu. Foi por ela ter sido muito parvinha".

Contudo, no fim de ver as imagens do ex-companheiro, a atriz revelou:"Foi o João Manzarra que acabou comigo. E sofri, chorei, chorei e custou…Mas hoje em dia somos tipo irmãos…Portanto, é possível".

Recorde-se que o casal esteve numa relação durante cerca de dois anos, tendo terminado em 2013.

Apesar da relação ter chegado ao fim, a amizade entre os dois permanece.

Veja aqui:

A carregar o vídeo ...

Atriz confessou que sofreu com o fim da relação.