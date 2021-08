Jessica Athayde deseja ter mais filhos

"Eu dizia que nunca mais ia ter filhos e agora já comecei a mudar de opinião”, começou por partilhar Jessica Athayde no podcast ‘Caravana’, da autoria de Rita Ferro Alvim.





Mãe do pequeno Oliver, de 2 anos, fruto da relação com Diogo Amaral, a atriz garantiu que não se importava de ter vários filhos com a mesma idade que Oliver tem atualmente e que “viveria para isso”. “Se me entregassem uma criança já sem as cólicas – já nem falo de dormir que não durmo há dois anos -, que falasse minimamente e da idade do Oli, eu teria cinco ou seis filhos em casa. Viveria para isso”, disse.