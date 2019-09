Jessica Athayde desiludida com o amor

Apesar da desilusão com o fim da relação com Diogo Amaral, garante que a prioridade de ambos é Oliver

Separada há poucas semanas, Jessica Athayde quer manter uma relação próxima com Diogo Amaral, em prol do filho de ambos. Oliver nasceu há apenas três meses, mas os atores acharam que não fazia sentido continuarem juntos enquanto casal.

"Não foi para a vida toda, mas se formos bem a ver até foi, porque tenho o Oliver e ele será sempre o mais importante. Somos amigos e queremos os dois o mesmo, e isso é o mais importante. Nem sempre as coisas correm como nós queremos", disse a atriz, emocionada, no documentário que fez sobre a sua gravidez e os primeiros tempos de vida do bebé.