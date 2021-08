Jessica Athayde despe-se para série erótica

Jessica Athayde

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A atriz Jessica Athayde vai integrar o elenco da terceira temporada da série ‘O Clube’ (da plataforma Opto, da SIC), onde interpretará uma jornalista que, com o intuito de descobrir os segredos do mundo da noite, se vai fazer passar por acompanhante de luxo.Para se preparar para o projeto de ficção da estação de Paço de Arcos, Jessica teve de cortar o cabelo e pintá-lo de moreno. Além disso, está a ter aulas de dança. ‘O Clube’ promete mostrar um lado bem diferente da atriz de 35 anos, visto que esta série tem como alicerce o erotismo das suas atrizes.Jessica Athayde está nomeada na categoria de Sexy Net do concurso Sexy Vidas.