Jessica Athayde e Diogo Amaral celebram primeiro aniversário do filho com imagens inéditas

Jessica Athayde mostra-se no hospital momentos antes de dar à luz

estão a celebrar um dia especial.O filho em comum dos atores, Oliver, completa esta segunda-feira o primeiro ano de vida e os dois não resistiram a assinalar a data., escreveu o ator da SIC nas redes sociais, onde partilhou uma imagem da mãe do filho com o bebé ao colo, na altura em que nasceu., recordou a atriz ao revelar uma fotografia deitada na cama, ainda antes do momento do parto, onde surge de cuecas, e exibe a barriga e as pernas inchadas.Além disso, Jessica mostrou ainda um vídeo onde surge momentos antes do parto, ansiosa pelo nascimento do único filho.

Jessica Athayde mostra Oliver a brincar no dia do 1º aniversário

A artista da TVI aproveitou ainda para mostrar alguns momentos do pequeno Oliver a brincar no dia do 1º aniversário.

Milhares de fãs do casal de atores deixaram mensagens ternurentas de felicitações, 'derretidos' pelo crescimento de Oliver, que tem captado todas as atenções nas redes sociais.Recorde-se que Diogo Amaral e Jessica Athayde reataram o namoro e estão a viver juntos, depois de se terem reaproximado no período de quarentena devido ao surto de coronavírus. Além de Oliver, Diogo é pai de Mateus, fruto do anterior relacionamento com a atriz Vera Kolodzig. O filho mais velho e o filho mais novo mostram-se bastante cúmplices.