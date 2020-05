Jessica Athayde e Diogo Amaral dão nova oportunidade ao amor e já estão a viver juntos

A carregar o vídeo ...

Diogo Amaral 'derrete' fãs com vídeo inédito do bebé Oliver

Depoisparece que a fase difícil uniu Jessica Athayde e Diogo Amaral que quiseram dar uma nova oportunidade à relação amorosa e voltaram a namorar.O casal de atores tinha anunciado a separação em setembro do ano passado, ao fim de dois anos de namoro, quando o filho de ambos, Oliver, tinha apenas três meses.Segundo a 'TV7Dias', Jessica e Diogo reataram o namoro e estão novamente a viver juntos, na nova casa do rosto da TVI, em Cascais.Inicialmente, a mudança do rosto de 'Terra Brava' para casa de Jessica era temporária, apenas para estar mais tempo com o bebé durante o período de isolamento. Mas esse tempo juntos proporcionou agora uma nova fase na relação, e estão finalmente a viver debaixo do mesmo teto, algo que nem durante a gravidez de Jessica aconteceu.Diogo Amaral já regressou às gravações da novela da SIC, mas continua a desfrutar do tempo em família, com os dois filhos, Oliver, e Mateus, fruto da anterior relação com a atriz Vera Kolodzig. Segundo a mesma publicação, o artista recebe visitas do filho mais velho em casa da namorada.Este era o desfecho alegadamente desejado pelo casal, que nunca deixou de referir a importância um do outro nas vidas de cada um mesmo durante a separação.