Jessica Athayde e Diogo Amaral despidos

10:24

Vanessa Fidalgo

Jessica Athayde partilhou uma fotografia em lingerie, tirada no camarim do teatro, e incendiou as redes sociais.A imagem deixou surpreendidos os colegas e até os amigos da atriz., escreveu Rui Unas., disse Ana Garcia Martins., comentou, por seu turno, Madalena Abecasis.Um dia depois, foi Diogo Amaral, namorado da atriz, que não resistiu e "respondeu" à letra com uma fotografia igual, com a mesma descrição., escreveu na divertida publicação. A troca de galhardetes entre o casal não parou por aí, com Jessica Athayde a provocá-lo: "Devias ter posto uma meia".O casal, que tem um filho em comum, assumiu o namoro em 2018, mas em setembro de 2019 separou-se. Dois anos depois, em dezembro de 2021, voltaram a assumir a relação, sempre muito marcada pela cumplicidade.