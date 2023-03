Jéssica Athayde e Diogo Amaral em roupa interior Ela deu o mote e publicou uma fotografia em lingerie. Ele viu e, bem disposto, imitou-a.

Jessica Athayde partilhou uma fotografia em lingerie, tirada no camarim do teatro, e incendiou as redes sociais. A imagem deixou surpreendidos os colegas e até os amigos da atriz. "Então mas mas mas… isto é assim?!", escreveu Rui Unas. "Mas isto é permitido a uma hora destas???? Não há um aviso, uma preparação, nada? A pessoa chega e leva com esta barriga na tromba???", disse Ana Garcia Martins. "És muito linda", comentou, por seu turno, Madalena Abecasis.



Um dia depois, foi o namorado, Diogo Amaral, que não resistiu e "respondeu" à letra com uma fotografia igual, com a mesma descrição. "O glamour do teatro", escreveu na divertida publicação. A troca de galhardetes não parou por aí, com Jessica Athayde a provocá-lo: "Devias ter posto uma meia". O casal tem um filho em comum e assumiu o namoro em 2018, mas em setembro de 2019 separou-se. Dois anos depois assumiram a reconciliação.

