Jessica Athayde e Diogo Amaral juntos em casa nova

Jessica Athayde e Diogo Amaral com o filho em comum, Oliver

01:30

André Filipe Oliveira

Já não há dúvidas de que Jessica Athayde e Diogo Amaral deram uma nova oportunidade ao amor, após mais de um ano separados. Reconciliados, os dois decidiram assinalar esta nova etapa da vida com uma mudança de casa.O casal já está a viver na nova moradia, em Cascais, cujas obras estão quase finalizadas. "Precisava de uma casa com jardim, para os cães terem mais qualidade de vida. Queria sair de Lisboa e surgiu uma oportunidade em Cascais. Estou mais perto da minha família e amigos de infância", informou a atriz.Por enquanto, o bebé Oliver está ainda a dormir no quarto com os pais. "Ainda estou a montar o quarto do Oliver. Quando as lojas reabrirem já posso ir comprar o que falta", acrescentou a atriz, visivelmente entusiasmada com a mudança na sua vida.