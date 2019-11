Jessica Athayde e Diogo Amaral: mais próximos e unidos por Oliver

Apesar de o relacionamento de Diogo Amaral e Jessica Athayde ter, o antigo casal continua a manter o contacto diário e partilha vários momentos com o filho, Oliver, que já completou quatro meses de vida.O ambiente entre o antigo casal, que prioriza o bem-estar do filho, é pacífico e Diogo é presença assídua em casa de Jessica, onde visita o filho sempre que quer sem que exista qualquer entrave ou impedimento.Consciente das suas obrigações enquanto pai, o ator deacompanha as consultas do bebé ao lado de Jessica., disse o ator.Apesar da rutura, a dupla de atores contraria os rumores de mal-estar e mostra-se cada vez mais próxima e unida em prol do bebé:Quanto à hipótese de reconciliação o entre o ex-casal Diogo não esconde o carinho por Jessy, com quem terá uma ligação para o resto da vida., frisou o artista.Oliver, de apenas quatro meses, trouxe uma nova alegria à vida dos pais, mas também à de Mateus, de quatro anos. O primeiro filho de Diogo, fruto da relação com Vera Kolodzig, surpreendeu o pai com a relação próxima com o irmão mais novo., relatou o ator, que garante que a experiência da paternidade tem sido o "maior e mais incrível desafio" da sua vida ao longo dos últimos anos.