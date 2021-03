Jessica Athayde e Diogo Amaral passam dia na praia com o filho

Apesar de se ter separado, o ex-casal, que enfrentou várias crises durante o relacionamento, lutou por manter um amizade para que o filho crescesse acompanhado pelos dois.





desintoxicação para combater o vício das drogas, no final de 2020.

mostram-se cada vez mais unidos em prol do filho,, que irá completar dois anos em junho. Os atores aproveitaram o bom tempo e desfrutaram dos raios de sol que se fizeram sentir na manhã desta terça-feira, na praia.Nas redes sociais, não resistiram a mostrar os momentos de tranquilidade que viveram com o pequeno, sem ninguém por perto.Diogo é ainda pai de Mateus, de seis anos, fruto do seu anterior casamento com a atriz Vera Kolodzig.