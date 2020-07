Jessica Athayde e Diogo Amaral vivem dias de paixão a sul do País

01:30

Carolina Cunha





Recentemente, Jessica e Diogo rumaram ao Sul do País, até à praia de Santa Eulália, em Albufeira, para alguns dias de descanso com o filho Oliver e Mateus, fruto da antiga relação do ator com Vera Kolodizg. Nas redes sociais, Jessy e Diogo partilharam momentos das férias em família, em que o ambiente de união e felicidade é evidente.



O amor superou todas as barreiras e Jessica Athayde e Diogo Amaral estão a dar uma oportunidade à relação. Para além de terem voltado a viver juntos, numa nova casa em Cascais, os dois já não se escondem nos programas em conjunto.Recentemente, Jessica e Diogo rumaram ao Sul do País, até à praia de Santa Eulália, em Albufeira, para alguns dias de descanso com o filho Oliver e Mateus, fruto da antiga relação do ator com Vera Kolodizg. Nas redes sociais, Jessy e Diogo partilharam momentos das férias em família, em que o ambiente de união e felicidade é evidente.

Apesar de preferirem manter a discrição e não tecerem comentários sobre a reconciliação, os atores provam que superaram os problemas que ensombraram a relação no passado. Contudo, Jessica garante “estar bem” no que diz respeito à sua vida amorosa. O pequeno Oliver, que completou recentemente um ano, parece ser o responsável pela reconciliação dos pais, que anunciaram a separação em 2019. Recorde-se que, ao longo do período de afastamento, Diogo manteve-se sempre ao lado do filho.