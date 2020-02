Jessica Athayde e Diogo Amaral vivem relação em segredo

O amor é capaz de vencer tudo.Diogo assume perentoriamente que os seus sentimentos por Jessica não mudaram e confessa a vontade de continuar a manter a família ao lado daquele que é o seu grande amor.Ao longo dos últimos meses, Diogo continuou a frequentar a casa de Jessy diariamente para acompanhar o crescimento do filho. Sem qualquer impedimento por parte da atriz, Diogo faz parte das rotinas familiares, o que terá levado a uma reaproximação do casal que parece disposto a dar uma nova oportunidade do amor.Além da união pelo filho, Jessica continua a ser o grande pilar para o ator de ‘Terra Brava’. Em 2018, o ator viveu uma fase difícil devido ao consumo de drogas e teve de ser internado numa clínica de desintoxicação na Escócia. Jessica foi essencial ao longo do processo de recuperação que assume ter sido um dos momentos mais conturbados da sua vida., revelou Diogo que não esquece a dívida de gratidão à atriz que o apoiou ao longo dos últimos anos de cura. Recorde-se que Diogo também é pai de Mateus, fruto da sua antiga relação com Vera Kolodzig.