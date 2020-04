Jessica Athayde e Diogo Amaral voltam a viver juntos

Jessica Athayde e Diogo Amaral com o filho em comum, Oliver

A pandemia uniu Jessica Athayde e Diogo Amaral, que decidiram voltar a viver juntos e dão sinais de uma possível reconciliação. Para acompanhar o filho Oliver, de dez meses, o ator da SIC mudou-se para casa de Jessica deixando evidente a relação de grande proximidade e união que continua a existir entre os dois.A revelação foi feita por Jessica Athayde durante uma conversa em direto com Bruno Nogueira, nas redes sociais, em que contou que Diogo estava a dormir no sofá da sua sala. Perante as brincadeiras, ‘Jessy’ não desmentiu uma reaproximação ao ‘ex’, com quem manteve uma relação de dois anos. "Somos pessoas civilizadas", disse a atriz entre risos.Apesar da rutura, Diogo já assumiu publicamente o desejo de manter uma família ao lado da atriz.