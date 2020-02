Jessica Athayde e Joana Duarte fazem as pazes

Jessica Athayde e Joana Duarte parecem já ter esquecido as divergências do passado.As duas atrizes estavam de costas voltadas desde 2011, quando surgiram rumores de traição por parte de João Manzarra com Joana Duarte, numa altura em que o apresentador namorava com Jessica. Agora, as duas amigas até já trocam comentários e ‘gostos’ nas redes sociais.Numa recente publicação de Joana, onde a atriz se mostra feliz ao lado do namorado, o músico australiano Ziggy Alberts, Jessica não resistiu a comentar: "Tão bom Joana".Jessica Athayde e Joana Duarte tornaram-se grandes amigas logo no início da carreira, quando ambas integraram o elenco da série ‘Morangos com Açúcar’, da TVI.As duas passavam os dias juntas em gravações, mas também escolhiam a companhia uma da outra para os momentos de lazer. Em 2006, chegaram a viajar juntas para o Brasil, umas férias que deram muito que falar, uma vez que as duas se deixaram fotografar em topless.Mas o bom ambiente terminou cinco anos depois. Numa viagem à Andorra, Joana ter-se-á envolvido com João Manzarra. Jessica terá perdoado o namorado, no entanto, a amizade com Joana não voltou a ser a mesma. Depois disso, sempre que as duas se encontravam em eventos públicos, evitam cruzar-se e nunca se falavam.Agora, com vidas completamente diferentes, já esqueceram as guerras antigas. Joana vive com o namorado na Austrália e Jessica mostra-se tranquila, dedicada ao filho Oliver, de oito meses, fruto da relação já terminada com Diogo Amaral.Maya Booth e Benedita Pereira também estiveram de costas voltadas.Tudo porque Maya assumiu um relacionamento amoroso com o ex-marido de Benedita Pereira, David Quintas. A guerra durou dois anos.No ano passado, já apareceram em fotografias de convívios de amigos juntas.Liliana Santos e Carolina Loureiro integram o elenco da novela ‘Nazaré’, da SIC, mas mal se falam na vida real.Tudo por causa do namoro de Liliana Santos com Gainho Rosa, que foi namorado de Carolina Loureiro antes desta ter começado a namorar com David Carreira.Oceana incompatibilizou-se com Inês Castel-Branco por causa de ciúmes relacionados com Pedro Sousa.Alexandre revelou que já foi "como irmã" para Rita Blanco, mas agora a relação é diferente. "Sempre a amei muito e ela sempre gostou muito de mim, mas ralhava muito comigo", contou a atriz."Ela é uma pessoa única, mas entretanto teve necessidade de se afastar. Nunca me explicou porquê".