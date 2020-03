Jessica Athayde enternece seguidores com fotografia de Oliver

A carregar o vídeo ...

Atriz está à espera do primeiro filho.

Jessica Athayde continua de quarentena na companhia do filho Oliver, de nove meses. Esta quarta-feira, dia 25 de março, a atriz fez as delícias dos seguidores ao partilhar uma fotografia ternurenta com o menino., escreveu na publicação onde os dois aparecem de chupeta na boca.Nos comentários da publicação foram vários os seguidores que elogiaram a mamã e afirmaram que Oliver está parecido com Jessica Athayde. "Cara da mãe tal e qual", escreveram.Recorde-se de que Oliver é fruto do relacionamento da atriz com Diogo Amaral. Os dois terminaram o namoro em setembro cerca de três meses depois do nascimento do pequeno Oliver.