Jessica Athayde: "Estou mais magra do que antes"

19:49

Aeis meses depois de ter sido mãe, Jessica Athayde já disse adeus a todo o peso que ganhou durante a gestação. E segundo a atriz o segredo é mesmo a maternidade. "Estou mais magra agora do que antes de engravidar.Ter um recém-nascido tem sido uma loucura. No primeiro mês e meio eu estava inchada e nunca acreditei que ia perder aquele peso todo, tanto que recorri à clínica da Rita Andrade [nutricionista]. Mas acabei por não cumprir nada por causa dos horários do Oliver.E depois o peso foi desaparecendo", conta a atriz, que assegura que isso acontece porque dorme pouco e anda sempre a correr. "Também faço muitas caminhadas ao longo do rio", explica.O que Jessica não esperava era não conseguir estar longe do filho. A atriz esteve no seu primeiro evento público a semana passada, tendo deixado o pequenito com Rosa - a empregada - mas já estava morta de saudades. "Não consigo desligar o botão. E quando tiver que desligar, para ir trabalhar, vai ser difícil", revela a estrela da TVI. Tanto que teme esse regresso. "Tornei-me numa mãe-galinha. Tudo o que disse que não ia fazer, faço. Na realidade, foi uma chapada de luva branca ter sido mãe", conta ainda.Por isso, Jessica garante que só volta à TVI no momento certo, apesar de o seu nome já ter sido apontado para uma novela. "Vou ser sincera: só volto quando tiver o papel certo. Saí de um ótimo papel na ‘Herdeira’, e por isso quero voltar com um desafio igual ou maior para crescer como atriz", diz, acrescentando de seguida o porquê de tantas mesuras. "Não vou deixar o meu filho por qualquer coisa. Tudo se pondera com um filho nos braços e é o que tenho de fazer