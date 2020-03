Jessica Athayde fala sobre ambiente no 'Dança com as Estrelas': "Não havia sintonia"

A carregar o vídeo ...

Jessica Athayde mostra-se bastidores do 'Dança com as Estrelas'

Desde o começo desta edição do 'Dança com as Estrelas' que foi noticiado que há mau ambiente no programa. A zanga entre Jessica Athayde e Rita Pereira e o isolamento da apresentadora provocou tensão nos bastidores do programa.Jessica Athayde colocou um ponto final nas polémicas e esta quinta-feira, 26 de março, numa conversa em direto com Salvador Martinha, no seu Instagram, a ex-namorada de Diogo Amaral confirmou que o ambiente no 'Dança com as Estrelas' não é o melhor., revelou.Com a mudança de Alexandra Lencastre para a SIC, Jessica Athayde foi substituir a colega nos jurados do programa ao lado de Cifrão e Alberto Rodrigues. Mas as críticas à ex-namorada de Diogo Amaral têm sido uma constante.", disse.O 'Dança com as Estrelas' está parado devido à quarentena motivada pelo covid-19 e apesar de ainda faltarem duas galas para a final, Jessica Athayde revelou que nem sabem se o programa vai voltar.