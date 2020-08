Jessica Athayde fala sobre Inês Castel-Branco: “Já tivemos discussões de quase andar à pancada"

11 ago 2020 • 14:55

Jessica Athayde não tem papas na língua. À conversa com Maria Botelho Moniz no ‘Você na TV’ esta segunda-feira, dia 10 de agosto, a atriz fez revelações sobre as amizades que tem com vários rostos televisivos, inclusive Inês Castel-Branco.

A atriz não poupou nos elogios ao grupo de amigas, intitulado de ‘ratazanas’, porém revelou que já tiveram fortes zangas por dizerem as verdades.

Surpreendida com uma mensagem da amiga Inês Castel-Branco, Jessica contou que a atriz é como uma irmã mais velha: "É uma relação de irmãs, porque já nos chateamos à séria. Já tivemos discussões de irmãs, quase de andar à pancada", começou por dizer.

"Maior parte das vezes, a Inês fica chateada comigo porque me quer proteger, porque me vê em situações que me possam magoar… É uma relação de proteção", revelou ainda.