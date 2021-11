Jessica Athayde faz cirurgia à barriga

Atriz estava insatisfeita com as transformações do corpo no pós-parto.

Jessica Athayde

Foto: Direitos Reservados

01:30

Jessica Athayde, de 35 anos, estava insatisfeita com a sua forma física depois de ter sido mãe de Oliver, em 2019, principalmente com a zona da barriga. Por isso, submeteu-se a uma cirurgia estética: uma diástase abdominal, que consiste em corrigir o afastamento dos músculos da barriga. De acordo com a ‘TV Guia’, a intervenção decorreu há cerca de duas semanas, numa clínica nos arredores de Lisboa. “Depois do parto nunca mais ficou com a forma física que tinha antes de ter sido mãe. Fez ioga, todas aquelas coisas que normalmente ajudam a fechar o músculo mas não resultou. E então decidiu fazer esta pequena cirurgia. Mas já está totalmente recuperada”, revelou uma fonte à publicação.









Nesta fase, a atriz contou com o apoio incondicional do ator Diogo Amaral, com quem reatou a relação recentemente.

Atualmente a gravar o programa de humor da RTP ‘Taskmaster’, Jessica Athayde não comprometeu os planos de trabalho e os restantes colegas do elenco não se aperceberam de que fez uma operação.