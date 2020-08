Jessica Athayde faz exigências para voltar à TVI

13:28

Afastada das novelas há dois anos, Jessica Athayde continua inteiramente dedicada ao filho, Oliver, de um ano, fruto da relação com Diogo Amaral. A atriz, de 34 anos, já deixou claro que não volta às gravações com qualquer papel, embora mantenha o contrato de exclusividade com a TVI, que lhe garante cerca de nove mil euros por mês.Esta semana, Jessy, como é tratada pelos amigos, respondeu a algumas perguntas dos seguidores do Instagram. Muitas delas prendiam-se com o seu regresso aos trabalhos de ficção na televisão. Mais uma vez, a atriz não teve papas na língua e assumiu as suas exigências., escreveu.No final do ano passado,, dado que teria de trabalhar seis dias por semana e Oliver ainda era muito pequeno, recusando o papel.A última novela em que participou foi ‘A Herdeira’, entre 2017 e 2018. Já depois de Oliver nascer integrou o painel de jurados do ‘Dança com as Estrelas’, que entretanto foi interrompido devido à pandemia.Jessica tem apostado nas redes sociais, onde divulga marcas às quais se associa, assinando alguns contratos rentáveis.