Jessica Athayde faz homenagem ao cão: "Foi cremado e transformado num bonsai"

Duas semanas depois da morte do seu cão Júlio, Jessica Athayde partilhou com os seguidores do Instagram que decidiu prestar-lhe uma homenagem.



"Dizem que quando recebemos um bonsai significa um gesto de respeito e uma premonição de prosperidade, que são um símbolo de honra, paz, paciência, equilíbrio e harmonia. E também símbolo de felicidade.

Foi cremado e transformado num bonsai sobreiro", escreveu na legenda de uma fotografia, onde surge a segurar na planta.



A atriz terminou a publicação mostrando-se tranquila, depois de uma fase de profundo sofrimento. "Bonsai Julio.