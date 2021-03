Jessica Athayde faz revelação familiar: "Fiz as pazes com a minha mãe"

A revelação foi feita em conversa com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, a propósito do tema "sentimentos de culpa". No passado, Jessica já tinha revelado a aproximação à mãe, que está cada vez mais fortalecida."Ser mãe tirou-me amarguras, raivas e coisas parvas do passado, e fez-me sentir mais compreensão por qualquer mãe, principalmente pela minha."Embora nunca tenha referido os motivos para a quebra da ligação familiar, há quem aponte a relação extraconjugal dos pais da atriz como um dos motivos. Jessica só conheceu o pai aos 12 anos., desabafou há cerca de três anos à imprensa. Só aquando o nascimento de Oliver, os pais da atriz voltaram a cruzar-se. Mantêm uma relação cordial, mas não são amigos.recordou.Foi devido a esta experiência profissional que os progenitores se conheceram e se envolveram. "Conheceram-se, tiveram o seu caso. Antes de eu nascer, a minha mãe regressou a Inglaterra", lembrou.