Jessica Athayde foi vítima de bullying por parte de diretor da TVI Atriz estava a gravar a novela ‘A Herdeira’, em 2018.

Jessica Athayde não esquece o dia em que estava a gravar a novela ‘A Herdeira’ (TVI), em 2018, e foi arrasada por "uma pessoa da direção" do canal.



"Foi um dia de filmagens em que eu tive uma infeção no olho por causa de uma lente de contacto. Entrou uma pessoa da direção e deu-me uma descasca gigante à frente de toda gente, como se eu tivesse escolhido ter essa infeção no olho", desabafou no podcast ‘Caravana’. "Até hoje, ainda penso como é que permiti que alguém me falasse assim. Chorei, chorei e não consegui gravar mais nesse dia."

