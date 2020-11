Jessica Athayde insatisfeita com a imagem: “Sinto que envelheci cinco anos”

Jessica Athayde partilhou um desabafo na sua conta de Instagram, esta sexta-feira, onde revelou achar que envelheceu. Mais tarde, a atriz submeteu-se a um procedimento estético para remover as olheiras e fez questão de fazer um vídeo antes do tratamento.

"Sinto que envelheci na boa uns cinco anos este 2020. E quando olho para a minha sobrinha de 14 anos de idade sinto que envelheci 20!", começou por dizer.

"Vou picar a cara toda, se depois não mexer a testa já sabem do que foi. Vi a Nicole Kidman no ‘Undoing’ e até ruiva me apetece ficar", acrescentou.

Veja aqui o vídeo:

Atriz partilhou novidade com os seguidores nas redes sociais.