Jessica Athayde irá passar o Natal em videochamada com a família

Jessica Athayde já planeou o seu Natal e decidiu partilhar tudo com os fãs, esta terça-feira, dia 15 de dezembro. A dez dias da época mais iluminada do ano, há quem prefira "não correr riscos" e optar por escolhas seguras, devido à pandemia. Neste Natal a atriz espera reunir a família em videochamada, precavendo assim o risco de transmissão "do bicho".





"Já sabem como vai ser o vosso Natal? Ontem ficou decidido aqui em casa que não passaríamos com a minha mãe… é triste claro, mas sinceramente preferimos não correr riscos e continuar com a 'bifa' por cá muito mais anos do que levarmos o bicho sem sabermos para ao pé dela. Será um natal facetime ou zoom", revelou na sua página de Instagram.





Jessica Athayde não esconde a tristeza que sente em estar afastada da sua mãe num dia tão especial, mas considera ter tomado a decisão correta.





2020 tem sido um ano atípico e o Natal não será exceção para dezenas de famílias, que não poderão estar reunidas nesta altura de festas.