Jessica Athayde já trabalha na SIC: "Não me lembro de estar tão feliz"

participar no novo programa de- 'Princípio, Meio e Fim'. Na manhã desta quarta-feira, marcou presença no programadepara falar sobre o novo desafio profissional, assim como dos momentos que mais marcaram a sua vida, principalmente o nascimento do filho, de quase dois anos., afirmou. Jessy, como é carinhosamente tratada, não escondeu a felicidade com o novo projeto:A artista confessou ainda que vai participar em workshops de televisão para se "atualizar":Mãe babada, Jessica falou sobre desafio da maternidade., admitiu. Sem receios, a atriz recordou a gravidez, um processo do qual não esconde não ter gostado., confessou.