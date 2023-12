Jessica Athayde magoou-se no nariz

A atriz expôs a situação no instagram e brincou com o assunto

14 dez 2023 • 15:29

Agora vou continuar a dizer que fiz uma plástica ao nariz cada vez que alguém me pergunta o que aconteceu. Mais fácil do que explicar que fui atacada pelo carregador do carro", escreveu a companheira de Diogo Amaral, mostrando várias imagens do seu nariz.



"Obrigada pelas centenas de mensagens a indicar a melhor pomada", agradeceu a atriz.



Jessica Athayde, de 37 anos, recorreu ao instagram, esta quinta-feira, 14 de dezembro, onde se mostrou com o nariz a sangrar e explicou o que lhe aconteceu.A atriz deu conta que se magoou com o carregador do carro e brincou com o assunto.