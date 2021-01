Jessica Athayde manda boca a Cristina Ferreira após ter sido dispensada: "Ela já não me vai despedir por dizer isto"

Jessica Athayde fez revelações surpreendentes no podcast de Pedro Ribeiro e Rita Rogeroni, 'É preciso ter lata'.A atriz não só confirmou que perdeu o contrato de exclusividade que a ligava à TVI, como brincou com o facto de poder ter sido Cristina Ferreira a responsável por essa situação.", perguntou o diretor da Rádio Comercial. Jessica não teve papas na língua a responder."Não... Quer dizer, eu acho que não... o meu contrato de exclusividade acaba sim, se é por causa da Cristina Ferreira ou não, não sei...", começou por dizer, contida. Depois, entre risos, acabou por confessar: "".E ainda concluiu, divertida: "".Recorde-se que Jessica Athayde está há mais de dois anos afastada das novelas. Desde o nascimento do filho Oliver, em junho de 2019, que se dedica a 100% à maternidade. Desde essa altura, participou apenas no programa 'Dança com as Estrelas', como jurada.Pela sua ligação à TVI, mesmo sem integrar um projeto, recebia sete mil euros por mês.