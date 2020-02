01:30

Decidida a aproveitar o bom tempo que se faz sentir na Madeira, Jessica Athayde embarcou na primeira viagem com o filho Oliver, de sete meses.Nas redes sociais, a atriz tem partilhado diversos momentos das suas férias mas é a sua evidente mudança física que tem despertado a atenção dos fãs.O rosto da TVI surge em biquíni visivelmente mais magra, depois de ter sido mãe pela primeira vez. Apesar de se mostrar confiante com a imagem é evidente a sua perda drástica de peso e de curvas."Estou mais magra agora do que antes de engravidar", revelou a atriz em entrevista, assegurando que isso acontece porque dorme pouco e anda sempre a correr.