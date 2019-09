23 set 2019 • 13:11

Jessica Athayde é conhecida por partilhar a vida nas redes sociais, mas no domingo enterneceu os fãs ao mostrar o rosto do seu primeiro filho, Oliver.

A atriz foi mãe há três meses e esta é a primeira vez que partilha a cara do pequeno Oliver no Instagram, após ter sido apresentado ao mundo no documentário da Vogue ‘Waiting for Oliver’.

As fotografias capturadas numa paisagem de campo tratam-se de um passeio no Alentejo, com a amiga de longa data Inês Castel-Branco.