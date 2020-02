Jessica Athayde mostra-se em biquíni após ser mãe: "Hot mama"

Amigas agarrem na criançada e venham, não há melhor que isto", escreveu Jessica sobre a viagem.





Jessica Athayde está radiante por viajar naA atriz tem partilhado os momentos com o bebé, fruto da ex-relação com Diogo Amaral, de quem já admitiu não conseguir estar afastada. Feliz, Jessica aproveitou ainda o calor para exibir a excelente forma física que apresenta após ter experienciado a maternidade pela primeira vez., disse ainda a mãe 'babada'.Em biquíni, a artista mostrou-se com o pequeno Oliver ao colo, e arrancou vários elogios dos admiradores., escreveu a atriz Catarina Gouveia., são algumas das mensagens que se podem ler. Já o pequeno Oliver também continua a derreter os fãs pela ternura., afirmam os seguidores.Recorde-se que Diogo Amaral, pai de Oliver e ex-namorado de Jessica Athayde, mostrou recentemente a vontade de ter mais filhos com a atriz, apesar da relação ter terminado . O rosto de 'Terra Brava' surpreendeu ao parecer disponível para uma possível reconciliação entre os dois e para juntos aumentarem a família.Diogo Amaral é também pai de Mateus, fruto da também anterior relação com Vera Kolodzig.