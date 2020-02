É o mar, a piscina e o banho antes de dormir, poupei-vos a fotografia da choradeira que foi para o tirar da banheira", escreveu na publicação.

Jessica Athayde surpreendeu ao mostrar-se nua na banheira com o filho. A atriz da TVI está de férias na Madeira com Oliver, de sete meses, e encantou os fãs num momento carinhoso com o bebé na banheira.Esta é a primeira viagem da atriz depois de ter sido mãe. Jessica Athayde já tinha demonstrado vontade de "fugir" para o calor e optou pela Ilha da Madeira que foi o sítio onde descobriu que estava grávida. As suas publicações em biquíni têm levado os fãs a ficar preocupados com a magreza da atriz