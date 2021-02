Jessica Athayde muda-se para a SIC após perder contrato de exclusividade com a TVI

04 fev 2021 • 14:10

prepara-se para integrar um novo projeto profissional...na SIC. Após perder o contrato de exclusividade com o canal rival, a TVI, a atriz vai mudar-se de malas e bagagens para a estação de Paço de Arcos. De acordo com a 'TVGuia', a artista irá integrar a nova série de, 'Princípio, Meio e Fim', que deverá estrear no início da primavera.Mas as novidades não se ficam por aqui. Isto porque, Jessy, como é carinhosamente tratada, também deverá fazer parte de uma novela., revelou uma amiga de Jessica à publicação., acrescentou a mesma fonte., rematou.Recorde-se que Jessica Athayde estava na TVI desde 2005, ano em que se estreou na série juvenil 'Morangos com Açúcar'.