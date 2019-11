Jessica Athayde não consegue estar afastada do filho Oliver

O plano era simples: sair com amigos, conviver, divertir-se, dançar... Enfim, matar saudades de outros tempos, aproveitando, para isso, a festa de aniversário da cantora Gisela João, sua amiga de longa data. Contudo, nada correu como esperava.Mãe há cinco meses, Jessica Athayde já não consegue passar sem o pequeno Oliver a seu lado. "Não sei o que me aconteceu", desabafou a atriz nas redes sociais."Ontem fiz uma tentativa de fazer uma noitada, eram os anos da Gisela João e antes tinha um jantar no Seen Lisboa que ainda não conhecia ( comida incrível !!) tudo preparado para eu finalmente ir abraçar uma pista e dançar como se não houvesse amanhã. Duas caipirinhas depois já estava a adormecer no restaurante, a sonhar em tirar os sapatos e dormir, e claro abraçar este gordinho", começa por contar Jessica, na legenda de uma foto em que aparece abraçada a Oliver."Moral da história: envelheci 20 anos em um ano, acho que a minha vontade de dançar vai ter de ser numa aula de zumba no ginásio porque claramente já não consigo sair à noite. Ahhh e a culpa? E deixar o gordo? Isto passa??? Não sei o que me aconteceu. Onde estás tu Jessica???????", acrescenta a atriz.Recorde-se que Oliver é fruto da relação de Jessica, de 33 anos, com Diogo Amaral, de 37, de quem se separou pouco depois de o bebé nascer. Além de Oliver, o ator também é pai de Mateus, de cinco, de um anterior relacionamento com a atriz Vera Kolodzig.Jessica Athayde publicou recentemente nas redes sociais uma fotografia em que revela uma técnica pouco convencional de dar banho ao filho e, ao mesmo tempo, uma forma muito prática de secar as roupas do bebé: no aquecer de toalhas! Igualmente visível na imagem que deixou os fãs rendidos está a nova silhueta da atriz, que aderiu a uma dieta detox para perder peso. E deu resultado! Jessica parece ter perdido os quilos a mais que ganhou durante a gravidez.