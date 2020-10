Jessica Athayde: "Não sou escrava do meu corpo"

Aos 34 anos, e depois de ter sido mãe pela primeira vez, do pequeno Oliver, Jessica Athayde mostra-se em paz com as alterações no seu corpo e foi com à-vontade que posou para uma série de fotografias nas quais se mostra sexy, de lingerie.“Hoje decidi dar tudo nas rendas. E sim, estou a encolher a barriga”, brincou a atriz, que se mostra feliz com as suas curvas, que considera reais e não perfeitas.