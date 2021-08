Jessica Athayde: “O Diogo é um pai espetacular. Agora, é!”

01:30





Jessica Athayde está mais do que nunca unida a Diogo Amaral, pai do seu filho, Oliver, de dois anos. Para trás ficaram os meses de angústia que a atriz viveu, em junho de 2019, quando o seu ex-companheiro esteve internado numa clínica de reabilitação e esta ficou sozinha a cuidar do filho recém-nascido.“Estive sozinha durante muito tempo com o Oli. Agora, não estou, e ainda bem! Tenho um pai saudável comigo”, partilhou no podcast ‘N’a Caravana’, de Rita Ferro Alvim.

A atriz, agora na SIC, expressou que, embora não esteja mais junta com Diogo Amaral, não põe qualquer entrave à relação do filho com o pai. “O Oli adora o pai e o Diogo é um pai espetacular. Agora, é! Digo isto com todo o orgulho. É um pai superpresente, preocupado e, acima de tudo, que respeita aquilo que defini”, elogiou. Jessica revelou ainda que os três passam “festas de anos e Natal sempre juntos”.





