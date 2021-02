Jessica Athayde paga casa com dinheiro de publicidade Sem trabalho em televisão há vários anos, a atriz de 35 anos tem investido nas redes sociais e admite que os lucros lhe permitiram comprar uma moradia em cascais

08 fev 2021 • 15:27

Sem um projeto fixo em televisão desde 2018, Jessica Athayde tem-se voltado para as redes sociais, o que lhe tem permitido amealhar uma pequena fortuna, já que por cada publicação pode ganhar entre quatro e 6 mil euros. E foi com esse dinheiro que o ano passado comprou uma casa, em Cascais, para viver com o filho, Oliver, de ano e meio. Foi a atriz que contou tudo no ‘podcast’ de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni.



"Porque fazes tanta publicidade no Instagram? Já não ganhas dinheiro suficiente em televisão?", questionou um seguidor. Jessy não teve papas na língua. "Não! Acham que se ganha muito em televisão? Eu já não trabalho há uns anos", respondeu, explicando que primeiro esteve ligada ao blogue e que agora é o Instagram a sua fonte de rendimentos. "Quando envolve o meu filho, [o dinheiro] vai direto para a conta poupança dele. E foi assim que comprei a nossa casa, aos 35 anos."

